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Газзаев: «Скорее всего, «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ между армейцами и «Химками» (3:0).

«Конечно, у ЦСКА уровень технического, тактического и индивидуального исполнения гораздо выше, чем у «Химок». Результат говорит сам за себя. Хотя «Химки» сначала старались контролировать мяч и атаковать. В команду пришел новый тренер, принес новые эмоции, но это не помогло. В ЦСКА однозначно выше уровень мастерства», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Газзаева.

Также он высказался о борьбе за призовые места в чемпионате России.

«Скорее всего, «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места. Думаю, в эту борьбу может вмешаться «Ахмат» или «Динамо». Турнирная таблица — это зеркало чемпионата. Сейчас меня больше разочаровывает «Сочи». Терпят поражение за поражением», — добавил специалист.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко. «Ростов» идет вторым (44 очка). «Спартак» занимает третью строчку (42 очка), ЦСКА — четвертую (41 очко).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005079009_gazzaev_spartak_cska_i_rostov_razyigrayut_prizovyie_mesta
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