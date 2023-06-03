Газзаев считает, что «Спартак» провел чемпионат ниже своих возможностей

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что третье место в чемпионате является утешительным результатом для «Спартака».

«Все-таки «Спартак» — команда с большими традициями, амбициями и большой историей. Считаю, что «Спартак» провел чемпионат ниже своих возможностей. Я бы сказал, это утешительный результат, не более того», — приводит ТАСС слова Газзаева.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. В заключительном туре красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:1.