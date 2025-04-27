Газзаев: «Зачем Станкович начал передергивать состав «Спартака»?! Угальде сник»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал ошибку, которую допустил главный тренер «Спартака» Деян Станкович в матче против армейцев (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— «Спартак» не убедил?

— Шансы на чемпионство, думаю, уже потеряны. 8 очков сложно отыграть. Но я не могу понять Станковича.

— Это вы о чем?

— Считаю Угальде форвардом современной формации, который играет по всему фронту атаки. В первой части сезона наколотил 15 мячей. Но зимой «Спартак» покупает за 20 миллионов Ливая Гарсию, так? И Станкович в ряде матчей ставит в старте его, а не Угальде.

Зачем? К чему все эти эксперименты? Зачем таким образом передергивать состав? У тебя есть забивной нападающий, а ты его берешь и меняешь? И что получилось? У Угальде пропала уверенность из-за этого решения главного тренера. Он немного сник. Это ошибка. И Угальде в тень ушел, и Ливай до сих пор не забил. Есть же железный футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата.

Тут возникают вопросы к главному тренеру красно-белых. Из-за него Угальде растерялся. Он уже не такой активный, не столь агрессивный... Всего один мяч весной. Это же концовка чемпионата здесь и сейчас! Все решается. Ну каике могут быть перетасовки состава?!

— А Ливай вас не убеждает?

— Самое дорогое приобретение в истории «Спартака», а какой КПД? Да, какие-то качества просматриваются, но где голы? Наверное, еще требуется какое-то время на адаптацию. Но нельзя же сажать в запас Угальде, даже если он не забил в двух турах! Это твой основной форвард.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.