Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:57

Газзаев считает, что у «Краснодара» и «Зенита» нет других конкурентов в борьбе за чемпионство

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«На мой взгляд, «Краснодар» не является главным претендентом на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне. Однако стоит отдать команде должное, она показывает наиболее стабильную игру среди всех остальных коллективов и, что самое главное в футболе, краснодарцы нацелены на борьбу за результат. Тем не менее матч с «Зенитом» получился абсолютно равным — и именно эти два клуба реально ведут борьбу за трофей на данный момент. Что касается остальных команд, то их игру сложно назвать стабильной — слишком часты перепады», — цитирует Газзаева RT.

После первого круга «Краснодар» с 32 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» отстает от быков на 2 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. В 15-м туре команды сыграли вничью на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (1:1).

Источник: RT
ФК Зенит
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
1
Обсудить
Читайте также
Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»
Рубиалес потребовал от трибунала по спорту закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Парфенов — о первом круге «Спартака»: «Неудачный результат. Команда должна бороться за медали»

В РФС сообщили, что Алексей Березуцкий подтвердил участие в ретро-матче между «Локомотивом» и ЦСКА