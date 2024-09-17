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17 сентября, 23:45

Газзаев считает, что «Зенит» не зависит от Глушенкова

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру «Зенита» в отсутствие травмированного полузащитника Максима Глушенкова.

«Зенит» очень хорошо укомплектован. Конечно, Глушенков — хороший игрок, он очень хорошо стартовал в текущем сезоне. Но это не отменяет того, что «Зенит» великолепно укомплектован, а отсутствие одного, даже такого важного футболиста, не должно как-то сказаться на результатах команды. В «Зените» на каждой позиции есть два высококачественных футболиста», — сказал Газзаев.

Глушенков на старте сезона провел с7 матчей за «Зенит», отметившись 9 голами и одной результативной передачей. В матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) игрок получил перелом лучевой кости руки и выбыл на неопределенный срок.

Источник: Metaratings

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