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Газзаев: «У Жиркова есть все необходимые качества, чтобы стать тренером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что экс-игрок сборной России Юрий Жирков может стать успешным футбольным тренером.

«Чтобы стать большим тренером, для начала нужно забыть, что ты футболист. На это влияет в первую очередь психологический аспект. Юрий Жирков на протяжении всей своей карьеры демонстрировал очень высокий уровень мастерства, профессионализма. Именно поэтому он играл в футбол до 38 лет. У него все впереди.

Еще важно отметить, что Юрий является игроком атаки. И если проанализировать, то в большинстве своем хорошими тренерами становятся как раз игроки атаки. Это атакующие полузащитники, нападающие. В пример можно привести многих великих тренеров. Не буду приводить конкретные примеры, их слишком много.

Так что у Юрия есть все необходимые качества, чтобы стать тренером. Он всегда очень ответственно подходил к каждому занятию, к каждому матчу. Поэтому я хочу пожелать ему творческих успехов. Хочу, чтобы Юрий Жирков стал настоящим профессиональным тренером», — цитирует RT Газзаева.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1162411-gazzaev-zhirkov-trenerskie-kachestva
Юрий Жирков
Футбол
Валерий Газзаев
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