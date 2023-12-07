Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:47

Газзаев: «Яшин был великим в свое время, потом Дасаев, а сейчас велик Акинфеев. Сравнения ни к чему»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на слова президента московского клуба Евгения Гинера, заявившего о превосходстве вратаря армейцев Игоря Акинфеева над Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Каждый из них велик для своей эпохи. Во времена Яшина он был одним из самых великих, потом Дасаев, сейчас велик Акинфеев. Мне кажется, что эти сравнения ни к чему. Мы должны гордиться, что у нас в каждой эпохе были и есть такие вратари», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также 37-летний голкипер является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/gazzaev-yashin-byl-velikim-v-svoyo-vremya-potom-dasaev-a-seichas-velik-akinfeev-312898/
Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Ринат Дасаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
5
Обсудить
Читайте также
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Мелехина: «Дисквалификация на два матча — много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой»

Силкин отметил, что игроки «Динамо» поверили в Личку и его философию