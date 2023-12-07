Газзаев: «Яшин был великим в свое время, потом Дасаев, а сейчас велик Акинфеев. Сравнения ни к чему»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на слова президента московского клуба Евгения Гинера, заявившего о превосходстве вратаря армейцев Игоря Акинфеева над Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Каждый из них велик для своей эпохи. Во времена Яшина он был одним из самых великих, потом Дасаев, сейчас велик Акинфеев. Мне кажется, что эти сравнения ни к чему. Мы должны гордиться, что у нас в каждой эпохе были и есть такие вратари», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также 37-летний голкипер является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.