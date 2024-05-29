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Сегодня, 17:09

Газзаев считает правильным решение руководства «Краснодара» продлить контракт с Мусаевым

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» продление контракта Мурада Мусаева с «Краснодаром».

Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

«Мусаев провел хорошую работу в «Краснодаре» во второй части чемпионата. Он добился большого успеха — серебряные медали РПЛ, такого результата клуб достиг впервые. Мусаев хорошо знает команду. Смена тренера в клубе прошла гладко, команда до последнего тура боролась за чемпионство. Считаю, что руководство «Краснодара» приняло правильное решение, что подлило контракт с Мусаевым на два года», — сказал Газзаев «СЭ».

Мусаев возглавил «Краснодар» 14 марта, сменив серба Владимира Ивича. Ранее специалист тренировал «быков» с 2018 по 2021 год.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, впервые в своей истории завоевав серебряные медали чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
Мурад Мусаев
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