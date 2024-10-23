Газзаев поддержал идею возвращения пива на стадионы: «Для болельщиков надо создавать все удобства»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Я поддерживаю идею продажи пива на стадионах потому, что для болельщиков надо создавать все удобства. Я считаю, что в этом нет никаких проблем. Это будет выгодно и для клубов с финансовой точки зрения, и для болельщиков, которые смогут выпить во время мачта, например, одну кружку пива, и от этого ничего страшного не будет. Это было и в Советском Союзе, и сейчас в Европе это есть. Мы видим, что там с этим проблем нет», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался за возвращение пива на стадион. Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Денис Сафронов