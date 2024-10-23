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Сегодня, 15:15

Газзаев поддержал Карпина в вопросе работы комментаторов: «Оценивать футболистов должны специалисты и тренеры»

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Известный российский тренер Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера «Ростова» и сборной России Валерий Карпина, который критически высказался о футбольных комментаторах.

В одном из своих интервью Карпин заявил, что телекомментаторы не должны высказывать оценочные суждения относительно игры в прямом эфире.

«Я думаю, что эксперты могут оценивать футболистов и работу тренеров, но комментаторы должны вести прямую трансляцию матча и говорить о ходе встречи. В советское время были выдающиеся комментаторы: например, Озеров, Махарадзе, Маслаченко, и они именно комментировали ход игры. Так что я считаю, что, оценивать футболистов должны специалисты и тренеры, а комментаторы должны рассказывать о том, что непосредственно происходит на поле», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее Карпин заявлял, что российский футбол на протяжении 20 лет движется в неверном направлении.

Денис Сафронов

Валерий Карпин
Валерий Газзаев

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