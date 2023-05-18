КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая, 12:15

Газзаев о победе в Кубке УЕФА с ЦСКА 18 лет назад: «Приятно вспоминать такие достижения»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Газзаев с Кубком УЕФА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» воспоминаниями о победе ЦСКА в финале Кубка УЕФА над «Спортингом» (3:1).

Армейцы стали обладателями трофея 18 мая 2005 года, ровно 18 лет назад.

«Приятный день, хороший день. Конечно, приятно вспоминать такие достижения российского футбола, достижения такого клуба, как ЦСКА. Было уже много поздравлений с утра. Хочется, чтобы наши клубы побольше достигали таких результатов, чтобы наш футбол был в авангарде мирового. Но, к сожалению, сейчас, учитывая изоляцию, сложно это делать. Считаю, что в такой ситуации надо уделять самое большое внимание развитию отечественного футбола. Особенно молодых и талантливых игроков и тренеров, которых у нас много. Они будут прогрессировать, в чем я не сомневаюсь», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА стал первым клубом в истории России, выигравшим еврокубок.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров — о дерби: «Здесь даже мертвецы должны оживать! В одну калитку не будет, уверяю»

Быстров — о Йокановиче: «Не знаю, что движет человеком, когда он делает одни и те же ошибки»