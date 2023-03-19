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Газзаев выделил Кассьерру в составе «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выделил Кассьерру в составе «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ против армейцев (1:0).

— Потеря Барриоса стала для «Зенита» роковой?

— На этой позиции играл Дуглас Сантос, но это, конечно, не полноценная замена Барриосу. В то же время просел левый фланг обороны. Так что травма Барриоса, конечно, сказывается. В составе «Зенита» я бы выделил Кассьерру. Вот он очень старался напрягать защитников. Мог сравнять счет, но попал в штангу.

— Клаудиньо потерялся?

— И это заслуга армейцев. Они жестко играли и против него, и против Вендела с Малкомом. Клаудиньо медленно принимал решения. Такое ощущение, что питерцы немного подустали в последнее время. Не увидел свежести в их действиях.

19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «ЦСКА был гораздо сильнее «Зенита». Получил огромное удовольствие!» Мнение Газзаева

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Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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