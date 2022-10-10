Газзаев: «В «Зените» у Бакаева очень высокий уровень конкуренции»

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Российский тренер Валерий Газзаев высказал мнение, почему полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев получает мало игрового времени.
— Уйти из «Спартака» в «Зенит» — это решение игрока, мы его должны уважать. Но в «Зените» у Бакаева очень высокий уровень конкуренции, выше, чем в «Спартаке». И Малком, и Мостовой сейчас великолепно играют. И многие другие, бразильцы — тоже. Здесь ему надо работать еще больше, чтобы стать игроком стартового состава.
— Может, Бакаеву стоит уйди куда-то в аренду на полгода?
— Не думаю. Я думаю, что сдавать свои позиции ни в коем случае нельзя. Надо стараться переиграть и Малкома, и Мостового. Это спорт. Здесь всегда будет конкуренция. Если ты заранее сдаешься и уходишь в другую команду, мне кажется, это минус тебе как игроку. Я бы пожелал, чтобы Бакаев выдержал конкуренцию и стал полноценным игроком стартового состава, — цитирует «КП Спорт» Газзаева.
Воспитанник «Спартака» Бакаев летом на правах свободного агента перешел в «Зенит».
В этом сезоне 26-летний хавбек не провел за сине-бело-голубых ни одного полного матча, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 14 играх.
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