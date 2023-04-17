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Газзаев — о ретро-матче: «Для нас честь принять участие. Каждый из нас отнесется с большой ответственностью»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005, Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил проведение ретро-матча между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«В Волгограде 1 мая состоится ретро-матч, который посвящен 80-летию победы в Сталинградской битве. Это сражение стало переломным моментом во всей Великой Отечественной войне и поспособствовало победе над фашизмом. После завершения Сталинградской битвы «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград) провели футбольный матч, что стало символом возвращения города к привычной жизни. Прошло 80 лет, на юбилей такой важной даты будет проведен ретро-матч. Для нас честь принять участие в таком мероприятии. Каждый из нас с большой ответственностью отнесется к проведению ретро-матча», — сказал Газзаев «СЭ».

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака». Игроки и арбитры выйдут на поле в стилизованной ретро-форме и проведут церемонию обмена букетами перед стартовым свистком.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ротор
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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