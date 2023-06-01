Газзаев высказался об уходе Щенникова из ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал предстоящий уход из команды защитника Георгия Щенникова.

«Молодой Щенников был одним из самых перспективных футболистов, но этого игрока сильно замучили травмы, и, к сожалению, он так и не смог до конца раскрыть весь свой потенциал. По своим игровым качествам он отвечал всем требованиям современного футбола, и, не будь многочисленных травм, он бы раскрылся еще больше.

20 лет в составе ЦСКА говорят о его лучших качествах, Георгий был очень предан этому клубу. Ведь у него были возможности перейти в любую другую команду, но он решил связать свою жизнь с ЦСКА», – цитирует Газзаева Sport24.

Контракт 32-летнего защитника с армейцами истекает летом этого года. 31 мая пресс-служба ЦСКА объявила, что матч 30-го тура против «Ростова» станет для игрока последней домашней игрой за клуб.

В текущем сезоне Щенников провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами.