Газзаев: «К счастью, «Ахмат» вовремя поменял Талалаева на Ташуева»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил работу Сергея Ташуева в «Ахмате».

— Нынешнее пятое место грозненцев для вас сюрприз?

— К счастью, руководство «Ахмата» своевременно сменило тренера. Вместо Талалаева пришел Ташуев. Этот ход себя полностью оправдал. И вы видите, как, например, в отличие от того же «Ростова», грозненцы накатывают на финише? Четыре победы в пяти матчах! У «Ахмата» еще сохраняются шансы на призовую тройку. Так что тут я бы отметил работу опытного тренера Сергея Ташуева.

— Вам нравится, как выглядит «Краснодар» при Владимире Ивиче?

— Я так понимаю, что этому тренеру не сразу удалось донести свои требования до подопечных. Первые результаты оставляли желать лучшего. Но потом ситуация стабилизировалась. Сейчас «Краснодар» выглядит довольно содержательно, в последнем туре крупно победил «Ростов». Не забывайте, что команда еще и вышла в финал Кубка России, где будет бороться с ЦСКА. Так что вторую часть чемпионата и особенно концовку «быки» могут занести себе в актив.