Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:50

Газзаев: «К счастью, «Ахмат» вовремя поменял Талалаева на Ташуева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил работу Сергея Ташуева в «Ахмате».

— Нынешнее пятое место грозненцев для вас сюрприз?

— К счастью, руководство «Ахмата» своевременно сменило тренера. Вместо Талалаева пришел Ташуев. Этот ход себя полностью оправдал. И вы видите, как, например, в отличие от того же «Ростова», грозненцы накатывают на финише? Четыре победы в пяти матчах! У «Ахмата» еще сохраняются шансы на призовую тройку. Так что тут я бы отметил работу опытного тренера Сергея Ташуева.

— Вам нравится, как выглядит «Краснодар» при Владимире Ивиче?

— Я так понимаю, что этому тренеру не сразу удалось донести свои требования до подопечных. Первые результаты оставляли желать лучшего. Но потом ситуация стабилизировалась. Сейчас «Краснодар» выглядит довольно содержательно, в последнем туре крупно победил «Ростов». Не забывайте, что команда еще и вышла в финал Кубка России, где будет бороться с ЦСКА. Так что вторую часть чемпионата и особенно концовку «быки» могут занести себе в актив.

Футболисты ЦСКА празднуют гол. «В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева
Футбол
ФК Ахмат
Валерий Газзаев
Сергей Ташуев
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев — об Абаскале: «Зачем пели ему оды по осени? Кто-то даже легендой «Спартака» называл»

Газзаев объяснил, почему у Йокановича не получилось в «Динамо»