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Сегодня, 17:45

Газзаев: «Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Газзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отметил выход 11 российских игроков в стартовом составе «Спартака» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Это очень приятно! Сейчас нужно доверять российским игрокам. Тем более, когда российский футбол находится в изоляции. Причем, доверять не только российским игрокам, но и тренерам. Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов. Для чего? Есть возможность приглашать российских тренеров. Это будет не хуже, а в перспективе это даст и определенное качество», — сказал Газзаев «СЭ».

Ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в Москве 27 февраля в 20:00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
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