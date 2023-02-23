Газзаев: «Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов!»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отметил выход 11 российских игроков в стартовом составе «Спартака» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Это очень приятно! Сейчас нужно доверять российским игрокам. Тем более, когда российский футбол находится в изоляции. Причем, доверять не только российским игрокам, но и тренерам. Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов. Для чего? Есть возможность приглашать российских тренеров. Это будет не хуже, а в перспективе это даст и определенное качество», — сказал Газзаев «СЭ».

Ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в Москве 27 февраля в 20:00 по московскому времени.