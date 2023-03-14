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Сегодня, 16:28

Газзаев заявил, что Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал попадание голкипера армейцев Игоря Акинфеева в топ-50 вратарей с 1986 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь — великий вратарь. Плюс посмотрите сколько он выиграл титулов — бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России. Кроме этого, Игорь патриот и профессионал. Акинфеев — настоящая легенда. С него нужно брать пример остальным футболистов. А все что говорят и пишут — лишь мнение. Настоящая истина — это результат, а он у Игоря есть. Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», — приводит слова Газзаева Sport24.

Акинфеев стал 47-м в рейтинге. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-gazzayev-akinfeyev-stoit-v-odnom-ryadu-s-yashinym-igor-velikiy-vratar-i-nastoyashchaya-legenda
Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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