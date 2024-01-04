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Сегодня, 19:20

Газзаев заявил, что его соперничество с Романцевым и Семиным шло на благо российскому футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о соперничестве с экс-наставником «Спартака» Олегом Романцевым.

«Мы познакомились в составе сборной страны, а уже после неоднократно пересекались на поле, выступая за разные команды — «Спартак» и «Динамо». Вы верно сказали про здоровую конкуренцию таких тренеров, как Юрий Семин, Олег Романцев и я. Коллективы под нашим руководством занимали первые-вторые места. Чего только стоит хотя бы череда побед красно-белых во главе с Романцевым... Прервать их гегемонию было большим достижением. Олег Иванович — выдающийся мастер и блестящий тренер. Достаточно посмотреть, сколько футболистов, прошедших его школу, уехали в Европу. Соперничество с такими людьми, как Семин и Романцев, всегда шло на пользу. В таких условиях отечественный футбол прогрессировал. Мы являемся друзьями и тепло общаемся по сей день. Всегда рады видеть друг друга. Работа работой, но человеческие отношения — совсем иное дело. Олег Иванович — это профессионал высочайшего уровня, прекрасный человек и патриот своей страны», — приводит слова Газзаева RT.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1254161-gazzaev-sopernichestvo-romancevy-syomin
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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