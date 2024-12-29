Газзаев заявил, что Кавелашвили проявил себя как человек команды, его очень любили болельщики

Валерий Газзаев, тренировавший владикавказский футбольный клуб «Спартак-Алания» с 1994 по 1999 год, рассказал, что Михаил Кавелашвили был командным футболистом и пользовался уважением болельщиков.

«В коллективе Михаил пользовался уважением, отношение к нему было хорошим со стороны всех футболистов. Все видели, что он отдавался футболу до предела, к нему никогда не было претензий. Его очень любили болельщики. Кавелашвили проявил себя как человек команды, помогал всем. Это он будет, я уверен, демонстрировать в своей новой политической жизни.

«Тогда у нас собралась когорта игроков, которые были нацелены на выполнение общей задачи — стать чемпионами России. Было немало национальностей, но жили мы все как одна семья», — приводит слова Газзаева ТАСС.

14 декабря Кавелашвили был избран шестым президентом Грузии. 29 декабря прошла его инаугурация. Он выступал за клубы из Тбилиси, включая «Динамо», а также представлял английский «Манчестер Сити» и ряд швейцарских команд: «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау» и «Базель».