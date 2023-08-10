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Сегодня, 15:05

Газзаев заявил, что Мандрыкин был хорошим человеком и большим спортсменом

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев отреагировал на смерть экс-игрока ЦСКА Вениамина Мандрыкина. Специалист выразил соболезнования семье голкипера.

«Очень хороший был человек и большой спортсмен. Был такой уникальный момент, когда в ЦСКА было три великолепных вратаря — Акинфеев, Мандрыкин и Габулов. Между ними была дружба. Потом Игорь стал основным вратарем, а Вениамин уехал в другие команды. Наверное, если бы он остался в ЦСКА, был бы сейчас жив», — цитирует Газзаева «РИА Новости».

Матч ЦСКА — «Факел» начался с минуты молчания в память о футболисте. Сегодня, 10 августа, на стадионе армейцев прошла церемония прощания с вратарем.

Экс-игрок завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230810/mandrykin-1889234666.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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