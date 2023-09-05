Газзаев: «У «Зенита» и «Краснодара» две сильнейшие полузащиты в РПЛ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что «Краснодар» на данный момент идет по чемпионскому графику.

«Краснодар» мне опять понравился. Качественная, прагматичная игра. Команда пропустила всего два мяча за семь туров. Это очень красноречивый показатель. Чемпионом становится не тот, кто больше всех забил, а тот, кто меньше всех пропустил. Пока «Краснодар» идет по правильному графику. Заслуженная победа «быков». Порадовала обстановка на стадионе. Настоящий праздник футбола. Прекрасный стадион!

Вновь убедили меня два центральных полузащитника хозяев: Черников и Кривцов. Считаю, сегодня можно говорить о двух сильнейших средних линиях в РПЛ. Имею в виду «Зенит», где играют Барриос, Вендел и Клаудиньо, и «Краснодар» с Черниковым, Кривцовым и Сперцяном. Поэтому эти клубы и находятся вверху таблицы. Кордоба забил хороший гол, но как он не реализовал момент при счете 1:0, когда ему так здорово покатил Кривцов? Слушай, ну подсеки мяч, и все. Немного не хватило исполнительского мастерства.

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