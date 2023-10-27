Газзаев заявил, что РФС должен рассмотреть вариант с переходом в Азию

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что думает о рассмотрении исполкомом РФС вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в ноябре или декабре этого года.

«Давайте не будем забывать, что Россию не исключали полностью из европейских футбольных турниров, а отстранили на сезон-2022/23, который еще не завершен. Решение по нашей стране может измениться по окончании этого срока. Однако и разговоры о переходе в Азию имеют под собой определенные основания», — цитирует Газзаева RT.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что организация собирается остаться в составе УЕФА.