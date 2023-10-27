Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

27 октября, 16:02

Газзаев заявил, что РФС должен рассмотреть вариант с переходом в Азию

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что думает о рассмотрении исполкомом РФС вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в ноябре или декабре этого года.

«Давайте не будем забывать, что Россию не исключали полностью из европейских футбольных турниров, а отстранили на сезон-2022/23, который еще не завершен. Решение по нашей стране может измениться по окончании этого срока. Однако и разговоры о переходе в Азию имеют под собой определенные основания», — цитирует Газзаева RT.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что организация собирается остаться в составе УЕФА.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222771-gazzaev-rfs-perehod-aziya
Валерий Газзаев
8
Обсудить
Читайте также
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
«Возможность перехода в Азию по-прежнему существует, вопрос рассмотрим в ноябре — декабре». Дюков — о будущем российского футбола
Дюков — о положении российского футбола: «Одним словом точно не смогу оценить»
Дюков: «УЕФА предпринимает попытки, которые направлены на допуск наших юношеских команд»
Исполком РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола в ноябре или декабре
Карпин: «Если бы при переходе в Азию мы участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Спартак» отпустит Классена, если Тавареш успешно восстановится после травмы

Экс-президент ОКР Жуков рассказал, что думает об особом отношении к иностранным тренерам в РПЛ