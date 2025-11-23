Видео
Сегодня, 11:00

Газзаев о голе «Спартака»: «Акинфеева блокировали. На мой взгляд, был фол»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартак» забил победный гол армейцам в матче 16-го тура РПЛ с нарушением правил.

В субботу, 22 ноября красно-белые обыграли красно-синих со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового.

— По мнению Игоря Акинфеева, гол «Спартака» был забит с нарушением правил.

— Я тоже считаю, что Дмитриев блокировал Акинфеева в моменте с голом. Для меня это фол. Но есть же судья в поле — Карасев, видеоарбитры. Они все изучили и засчитали взятие ворот. Значит, по их трактовкам, фола не было... Хотя, повторюсь, на мой взгляд, вратаря ЦСКА блокировали.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ЦСКА идет на второй строчке с 33 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Балтики», а ЦСКА примет дома «Оренбург».

&laquo;Спартак&raquo; обыграл ЦСКА в&nbsp;матче 16-го тура РПЛ.«Денисов выключил из игры Глебова. Женя Алдонин, держись!» Газзаев о дерби «Спартак» — ЦСКА

4

  • КубаньКраснодар

    Нужно просто признать ошибку в не правильном выборе позиции. Лучшие тоже ошибаются.

    23.11.2025

  • Russpiel

    Потому что он рукой упирался в грудь Акинфеева пока летел мяч, смотри запись.

    23.11.2025

  • Mick Bush

    1) Не было игрока на передней штанге 2) Игра на выходах никогда не была коньком Акинфеева. 3) Мяч закручен в ворота. Это достаточные условия для гола. Блокировка - это нервы Акинфеева (ну и депутата - бывшего тренера)

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    Если забил Дмитриев, значит он был первым на мяче, о блокировке могла идти речь, если бы забил Барко и Дмитриев мешал

    23.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Валерий Газзаев
