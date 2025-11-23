Газзаев о голе «Спартака»: «Акинфеева блокировали. На мой взгляд, был фол»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартак» забил победный гол армейцам в матче 16-го тура РПЛ с нарушением правил.

В субботу, 22 ноября красно-белые обыграли красно-синих со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового.

— По мнению Игоря Акинфеева, гол «Спартака» был забит с нарушением правил.

— Я тоже считаю, что Дмитриев блокировал Акинфеева в моменте с голом. Для меня это фол. Но есть же судья в поле — Карасев, видеоарбитры. Они все изучили и засчитали взятие ворот. Значит, по их трактовкам, фола не было... Хотя, повторюсь, на мой взгляд, вратаря ЦСКА блокировали.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ЦСКА идет на второй строчке с 33 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Балтики», а ЦСКА примет дома «Оренбург».