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Сегодня, 07:42

Гбамбле может покинуть «Ахмат»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, что его клиент может уйти из грозненского клуба.

«Я вижу, что у Нене очень мало практики, думаем, куда он может перейти. Нужно договориться по поводу цены. Я был бы не против, если бы какой-то клуб его выкупил у «Ахмата», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

21-летний ивуариец выступает за «Ахмат» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 9 матчей за команду во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Ахмат
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