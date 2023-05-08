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Сегодня, 16:50

Гбамбле: «Ахмат» — одна из лучших команд чемпионата России, у нас все впереди» 

Алина Савинова
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Ивуарийский полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле высказался об уровне грозненской команды.

«Конечно, я считаю, что «Ахмат» — одна из лучших команд чемпионата России. Посмотрите, мы почти каждую неделю набираем очки, играем в хороший футбол, становимся сильнее. У нас все впереди. В этом сезоне мы точно можем рассчитывать на место в топ-5, будем бороться за это. А дальше — только больше и больше», — приводит «РБ Спорт» слова Гбамбле.

20-летний ивуарийский футболист выступает за «Ахмат» с 2023 года.

По итогам 26 туров грозненский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 43 очка. 14 мая «Ахмат» встретится с «Динамо» в рамках 27-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nene-gbamble-ahmat-odna-iz-luchshih-komand-rpl-u-nas-vse-vperedi/
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