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РПЛ

18 мая, 16:10

Гбамбле заявил, что поздравление президента клуба важнее, чем премиальные за пятое место в РПЛ

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможных премиальных после завершения сезона в РПЛ.

— Если «Ахмат» займет пятое место, будут ли премиальные?

— О премиальных пока не знаю. Посмотрим после приезда в Грозный. Президент клуба поздравит нашу команду. Это важнее, чем премиальные.

— Увидитесь ли вы с Кадыровым?

— Да, я очень надеюсь, что это произойдет.

— Задумываетесь ли о медалях чемпионата?

— Конечно, мы стремимся сейчас к медалям. У нас есть цель быть выше в турнирной таблице.

Гбамбле перешел в «Ахмат» из словенского «Целе» в январе 2023 года. 21-летний ивуариец забил 1 гол в 4 матчах за грозненцев.

Футбол
ФК Ахмат
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