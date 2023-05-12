Гбамбле заявил, что РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле поделился мнением об уровне чемпионата России.

«РПЛ — лига топ-уровня, здесь сильные команды и очень качественные игроки. Для меня это действительно хороший чемпионат. Думаю, РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира», — приводит слова Гбамбле «РБ Спорт».

На данный момент грозненский «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Ташуева одержала 13 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений в 26 матчах чемпионата России.

В сезоне-2022/2023 ивуарийский вингер Нене Гбамбле провел за «Ахмат» три матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.