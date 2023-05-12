КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:13

Гбамбле заявил, что РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле поделился мнением об уровне чемпионата России.

«РПЛ — лига топ-уровня, здесь сильные команды и очень качественные игроки. Для меня это действительно хороший чемпионат. Думаю, РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира», — приводит слова Гбамбле «РБ Спорт».

На данный момент грозненский «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Ташуева одержала 13 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений в 26 матчах чемпионата России.

В сезоне-2022/2023 ивуарийский вингер Нене Гбамбле провел за «Ахмат» три матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-ahmata-gbamble-rpl-vhodit-v-top-10-luchshih-lig-mira/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Баскетболиста НБА Маркканена призвали в финскую армию
Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения. Что это значит?
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов заявил, что взял бы Мостового к себе в напарники

Игнатьев считает, что Черчесова с удовольствием возьмут на работу в РПЛ