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Сегодня, 16:43

Гбане: «Уверен точно, что «Химки» останутся в РПЛ»

Алина Савинова
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Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане уверен, что клуб не вылетит из РПЛ.

«У «Химок» нет какой-то большой проблемы в нынешнем сезоне. Мы работаем, стараемся. В матче против «Ростова» получили красную карточку, просто не повезло. Я уверен точно, что «Химки» останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!» — приводит «РБ Спорт» слова Гбане.

На данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковная команда набрала 13 очков за 20 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-gbane-obeshhayu-himki-ne-vy-letyat/
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Футбол
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ФК Химки
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