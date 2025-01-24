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Сегодня, 17:26

Ge.Globo: Бителло в ближайшее время вернется в расположение «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло в ближайшее время присоединится к команде, сообщает Ge.Globo.

По информации источника, в пятницу 25-летний бразилец вылетел в Доху, где команда проводит тренировки. Там состоится встреча, на которой может определиться будущее футболиста.

13 января сообщалось, что 25-летний футболист не прилетел на сборы бело-голубых, оставшись на родине. По данным СМИ, бразилец ведет переговоры о переходе в «Ботафого».

Позже появилась информация, что «Динамо» направило письмо в бразильские клубы, в котором уведомило их о недопустимости переговоров с Бителло без одобрения бело-голубых.

23 января «СЭ» сообщил, что Бителло вышел на связь с «Динамо» после своего невозвращения.

Полузащитник выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач.

4
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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