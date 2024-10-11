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Сегодня, 17:09

Карадениз: «Есть одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца»

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Экс-игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз порассуждал о том, почему в сборную Турции, как и в другие национальные команды, чаще вызывают игроков из популярных клубов.

«Есть московские клубы, «Зенит» — и есть остальные, да вот, например, «Рубин». Это не всегда справедливо, но авторитет или трофеи в этом плане решают. И в медиа таким футболистам дают место, и в сборной — хочешь ты этого или нет. Ну вот есть, по сути, одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца», — приводит слова Карадениза Sport24.

Карадениз выступал за «Рубин» с марта 2008-го по июль 2018 года. В общей сложности турок провел за казанскую команду 300 матчей, забил 52 гола и отдал 56 результативных передач.

Источник: Sport24
Гекдениз Карадениз
Футбол

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