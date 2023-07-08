Гелор Канга: «Дзюба сейчас просто хороший нападающий, но не топовый»

Сегодня, 22:12
Полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга рассказал, что думает о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе. Он также назвал своего любимого игрока в России.
— Дзюба сейчас топовый нападающий?
— Сейчас нет. Просто хороший, но не топовый.
— Вы следите за ним?
— Да.
— Какой ваш любимый игрок в России?
— Данни. Он отличный парень, хороший игрок. У него высокий профессионализм.
С 2013 по 2016 год Канга играл за «Ростов». За это время он провел 70 матчей, забив 7 голов.
34-летний Дзюба в прошедшем сезоне провел в составе «Локомотива» 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.