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Сегодня, 12:02

Гендир «Крыльев» Андреев — о выступлении на одном стадионе с «Акроном»: «Трудности будут, но мы их переживем»

Гендир «Крыльев» Андреев не видит проблем в выступлении на одном стадионе с «Акроном»
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал «СЭ», как в следующем сезоне РПЛ его команда будет делить домашний стадион с «Акроном».

«У нас в области одна арена, которая может проводить матчи РПЛ и оборудована системой, допускающей на стадион зрителей с Fan ID. Поэтому будем договариваться. Я думаю, в ближайшее время встретимся с коллегами из «Акрона» и обсудим наше взаимодействие по дальнейшему использованию стадиона. Он не находится в собственности «Крыльев Советов», принадлежит области. Мы понимаем, будут какие-то небольшие неудобства, но ничего, переживем. Рады видеть друзей и коллег на нашем стадионе», — сказал Андреев «СЭ».

«Акрон» впервые в истории сыграет в чемпионате России, обыграв в стыковых матчах «Урал». Стадион «Самара Арена» вмещает 44 918 человек.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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