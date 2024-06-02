Гендир «Крыльев» Андреев не видит проблем в выступлении на одном стадионе с «Акроном»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал «СЭ», как в следующем сезоне РПЛ его команда будет делить домашний стадион с «Акроном».

«У нас в области одна арена, которая может проводить матчи РПЛ и оборудована системой, допускающей на стадион зрителей с Fan ID. Поэтому будем договариваться. Я думаю, в ближайшее время встретимся с коллегами из «Акрона» и обсудим наше взаимодействие по дальнейшему использованию стадиона. Он не находится в собственности «Крыльев Советов», принадлежит области. Мы понимаем, будут какие-то небольшие неудобства, но ничего, переживем. Рады видеть друзей и коллег на нашем стадионе», — сказал Андреев «СЭ».

«Акрон» впервые в истории сыграет в чемпионате России, обыграв в стыковых матчах «Урал». Стадион «Самара Арена» вмещает 44 918 человек.