Гендир «Сочи» заявил, что в клубе не рассматривают назначение Сторожука на пост главного тренера

Сегодня, 15:04
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не рассматривает кандидатуру Александра Сторожука на пост главного тренера.
«Мы не рассматриваем назначение Сторожука в наш клуб. Это все слухи», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».
В «Сочи» на данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Александр Точилин. 28 сентября «Урал-2» объявил об уходе Дениса Клюева с поста главного тренера. Он продолжит карьеру в качестве помощника Точилина.
После 10 туров РПЛ команда занимает последнее, 16-е, место с 6 очками.