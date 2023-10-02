Гендир «Сочи» заявил, что в клубе не рассматривают назначение Сторожука на пост главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не рассматривает кандидатуру Александра Сторожука на пост главного тренера.

«Мы не рассматриваем назначение Сторожука в наш клуб. Это все слухи», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

В «Сочи» на данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Александр Точилин. 28 сентября «Урал-2» объявил об уходе Дениса Клюева с поста главного тренера. Он продолжит карьеру в качестве помощника Точилина.

После 10 туров РПЛ команда занимает последнее, 16-е, место с 6 очками.