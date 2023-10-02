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Сегодня, 15:04

Гендир «Сочи» заявил, что в клубе не рассматривают назначение Сторожука на пост главного тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не рассматривает кандидатуру Александра Сторожука на пост главного тренера.

«Мы не рассматриваем назначение Сторожука в наш клуб. Это все слухи», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

В «Сочи» на данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Александр Точилин. 28 сентября «Урал-2» объявил об уходе Дениса Клюева с поста главного тренера. Он продолжит карьеру в качестве помощника Точилина.

После 10 туров РПЛ команда занимает последнее, 16-е, место с 6 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-direktor-sochi-my-ne-rassmatrivaem-naznachenie-storozhuka/
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Александр Сторожук
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