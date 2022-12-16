Гендиректор «Зенита» Медведев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров.

«Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров — это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию. Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Он также заявил, что нельзя каждые полгода менять лимит на легионеров.

«С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», — добавил Медведев.

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.

В сезоне-2022/23 в составе «Зенита» находятся 11 легионеров. В текущем сезоне три команды задействовали восемь легионеров в одном матче: ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит».

После 17 туров «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором — «Спартак» (36 очков), замыкает тройку «Ростов» (35 очков).