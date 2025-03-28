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28 марта, 11:54

Айдамиров — о предложении Мажича: «Когда говорят о средствах, это всегда вопрос на грани»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о предложении главы департамента судейства РФС Милорада Мажича увеличить количество камер на матчах РПЛ.

— Как вы относитесь к предложению Мажича собрать дополнительные средства на камеры?

— Мы это обсудим. Когда говорят о средствах, это всегда вопрос на грани. Рассмотрим предложение, потом ответим. Пока это забота РПЛ.

Ранее сообщалось, что Мажич отправил в РПЛ официальное обращение с просьбой об увеличении числа камер, используемых во время матчей.

ФК Ахмат
Милорад Мажич
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