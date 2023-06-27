Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на информацию о срыве перехода Конате в «Локомотив»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» не договорился о трансфере Мохамеда Конате из-за завышенной суммы грозненского клуба.

«Это надо спросить у того, кто написал. «Локомотив» к нам официально не обращался», — приводит слова Айдамирова Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил «РБ Спорт», что клуб не получал предложений по игроку.

По информации «Чемпионата», клубы не смогли договориться об условиях трансфера. «Локомотив» рассчитывает приобрести нападающего в качестве свободного агента следующим летом.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 23 матча в РПЛ, отметился 11 голами и 1 результативной передачей.