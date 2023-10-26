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26 октября, 14:23

Айдамиров — о коммуникации с УЕФА: «Мы в Европе, мы должны быть там»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о прошедшем в четверг, 26 октября, заседании исполкома РФС и рассказал, что вопрос о коммуникации с УЕФА будет рассмотрен на следующем собрании.

— Что можете сегодня сказать по исполкому?

— Все решения, которые были намечены, приняты. Обсудили вопросы.

— Обсуждали ли коммуникацию с УЕФА?

— Будущую коммуникацию УЕФА мы обсудим на следующем исполкоме. Сегодня считайте, что обсуждения не было.

— Стоит ли нам стремиться в Европу?

— Не то что стремиться. Мы в Европе, мы должны быть там.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация планирует остаться в УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября организация сообщила об отмене своего решения.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
УЕФА
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