Айдамиров: «Шелия тянул время? Любит он, наверное, это делать»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

— Как вам решения судьи сегодня?

— А вы считаете он предвзято судил? Спросите у него.

— Не казалось, что Шелия тянул время? Каждый раз по 40 секунд вводил.

— Любит он, наверное, это делать.

— Понравилось, как играл «Ахмат»?

— Как играл — нет. То, что бились — понравилось. После 0:5 тяжело говорить о какой-то красоте. Сегодня важно было зацепить очки.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Александр Абустин