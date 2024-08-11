Айдамиров: «Шелия тянул время? Любит он, наверное, это делать»

11 августа, 22:33
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).
— Как вам решения судьи сегодня?
— А вы считаете он предвзято судил? Спросите у него.
— Не казалось, что Шелия тянул время? Каждый раз по 40 секунд вводил.
— Любит он, наверное, это делать.
— Понравилось, как играл «Ахмат»?
— Как играл — нет. То, что бились — понравилось. После 0:5 тяжело говорить о какой-то красоте. Сегодня важно было зацепить очки.
После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.
Александр Абустин