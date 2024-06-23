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Сегодня, 05:03

Айдамиров: «Казахстан не горел желанием отпускать Адиева, но он больше хотел остаться в «Ахмате»

Сергей Разин
корреспондент
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Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, как удалось сохранить в команде главного тренера Магомеда Адиева.

— У Магомеда оставалось полгода контракта, в федерации хотели его продлить, — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт». — Но наши коллеги понимали, о чем мы говорим, и пошли навстречу нашим просьбам и просьбам Магомеда.

— Сам Адиев больше хотел остаться в «Ахмате»?

— Да. Федерация футбола Казахстана, конечно, не горела желанием его отпускать, но, учитывая наши хорошие отношения, мы сумели с ними договориться.

21 июня 46-летний специалист подписал новый контракт с «Ахматом» на три года.

Адиев возглавляет «Ахмат» с апреля 2024 года. Под его руководством грозненцы провели 9 матчей, в которых одержали 5 побед и уступили в 4 встречах. «Ахмат» финишировал на десятом месте в РПЛ.

В конце мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Перед этим он совмещал посты в национальной команде и клубе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ahmed-ajdamirov-kazahstan-ne-gorel-zhelaniem-otpuskat-adieva-no-on-bol-she-hotel-ostat-sya-v-ahmate/
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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