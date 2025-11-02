Гендиректор «Ахмата» Айдамиров раскритиковал судейство в матче с «Балтикой»: «Что делают эти товарищи?!»

Судейство
2 ноября, 19:25
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).
«Что делают эти товарищи, которые смотрят эпизоды? Подзывают главного арбитра к монитору, после чего удаляют игрока. Вообще непонятная история. Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе? Игрок «Балтики» стелится в подкате, а что должен был сделать Георгий? Оттолкнуться в воздухе и перепрыгнуть соперника? В поражении виноваты сами, но конкретно эти действия нам непонятны», — сказал Айдамиров «СЭ».
На 59-й минуте после вмешательства ВАР с поля был удален форвард грозненцев Георгий Мелкадзе. Судья зафиксировал, что он в борьбе наступил на ногу футболисту калининградцев Ираклию Манелову. Главным арбитром встречи был Иван Абросимов, ВАР — Рафаэль Шафеев, ассистентом ВАР — Анатолий Жабченко.
«Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. «Ахмат» идет на девятой строчке с 16 очками.
zentmaison
Шафеев сам по себе ошибка, не говоря уже о судействе! Ни одного матча без грубых ошибок, либо заинтересованности! Гнать таких из футбола поганой метлой!
03.11.2025
Dim7111
Абросимова навсегда отлучить от футбола
03.11.2025
puzo-75
Они не продажные...Они судить не умеют.... У судей на ВАР нужно отобрать полномочия вмешиваться в игровые моменты- пусть смотрят только "легитимность" забитых мячей!
03.11.2025
iipetroff
Судья прoдажная. И ВАР, и полевой арбитр.
02.11.2025
tolyashka
Балтика- это быдлокоманда, заменитель Факела в РПЛ. Почему судьи позволяют Балитке этот быдлофубол - непонятно
02.11.2025
ivan.wanix
Да, но пидерец Талаллаев делает вид, что его говно-команду засуживают ))) .Хитрый ход от пи...са )
02.11.2025
Элгуджа Барбакадзе
а лет десять назад?
02.11.2025
Фирсыч
Я, конечно, не за Ахмат. Но, Балтику судят, как Краснодар, в прошлом сезоне. "Мне так кажется..." Из к/ф " Пацаны". Режиссёр Д.Асанова.
02.11.2025