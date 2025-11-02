Гендиректор «Ахмата» Айдамиров раскритиковал судейство в матче с «Балтикой»: «Что делают эти товарищи?!»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

«Что делают эти товарищи, которые смотрят эпизоды? Подзывают главного арбитра к монитору, после чего удаляют игрока. Вообще непонятная история. Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе? Игрок «Балтики» стелится в подкате, а что должен был сделать Георгий? Оттолкнуться в воздухе и перепрыгнуть соперника? В поражении виноваты сами, но конкретно эти действия нам непонятны», — сказал Айдамиров «СЭ».

На 59-й минуте после вмешательства ВАР с поля был удален форвард грозненцев Георгий Мелкадзе. Судья зафиксировал, что он в борьбе наступил на ногу футболисту калининградцев Ираклию Манелову. Главным арбитром встречи был Иван Абросимов, ВАР — Рафаэль Шафеев, ассистентом ВАР — Анатолий Жабченко.

«Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. «Ахмат» идет на девятой строчке с 16 очками.