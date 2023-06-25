Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Мы привыкли жить под санкциями»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о жизни клуба в условиях санкций.

«Нам сложнее не стало. Мы привыкли жить в условиях санкций. Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов. Но у нас есть поддержка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Он решает все вопросы, которые у нас возникают. Наше дело — тренироваться, играть и показывать достойный результат», — приводит «РБ Спорт» слова Айдамирова.

В конце 2020 года США ввели санкции против грозненского клуба. В 2022 году в связи с геополитической ситуацией под санкции попали многие российские компании, спонсирующие футбольные команды.

«Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.