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Сегодня, 16:06

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Мы привыкли жить под санкциями»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о жизни клуба в условиях санкций.

«Нам сложнее не стало. Мы привыкли жить в условиях санкций. Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов. Но у нас есть поддержка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Он решает все вопросы, которые у нас возникают. Наше дело — тренироваться, играть и показывать достойный результат», — приводит «РБ Спорт» слова Айдамирова.

В конце 2020 года США ввели санкции против грозненского клуба. В 2022 году в связи с геополитической ситуацией под санкции попали многие российские компании, спонсирующие футбольные команды.

«Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-ahmata-privy-kli-zhit-pod-sanktsiyami-no-pokupku-inostrantsev-dazhe-ne-rassmatrivaem/
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