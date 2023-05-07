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Сегодня, 13:55

Гендиректор «Ахмата»: «Переговоры по продлению контракта с Ташуевым начались и закончились, когда он пришел к нам»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Переговоры по продлению контракта с Ташуевым начались и закончились, когда он пришел к нам. У него есть четкое понимание, что он дальше работает. Все остальное — формальности», — цитирует Айдамирова Metaratings.ru.

Ташуев является главным тренером «Ахмата» с сентября 2022 года.

В матче 26-го тура РПЛ грозненский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 5:1. На данный момент «Ахмат» идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/aidamirov-peregovory-po-prodleniyu-kontrakta-s-tashuevym-nachalis-i-zakonchilis-kogda-on-prishyol-k-nam-249153/
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