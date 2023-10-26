Судейство
26 октября, 14:45
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал отсутствие офсайдных линий у ВАР на матчах РПЛ.
«Был период, когда они были. Сейчас их нет. Наверное, это плохо. Но были времена, когда и ВАР не было. Ничего, существовали. Все наладится. На все надо время. Это не в РФС так захотели, чтобы не было офсайдных линий. Так сложилось. И эту ситуацию победим», — сказал Айдамиров.
Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что в РФС готовы к внедрению офсайдных линий.