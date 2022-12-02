Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявил, что в команде рады выступлению Шиманьского за сборную Польши

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал выступление экс-полузащитника команды Дамиана Шиманьского на чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Польши.

«Мы смотрим чемпионат мира и следим за всеми тенденциями в мировом футболе. Не будем говорить о нем, как про бывшего футболиста. Мы рады за него, если он выступает, не более того», — цитирует Айдамирова Metaratings.ru.

27-летний поляк выступал за «Ахмат» с 2019 по 2020 год. За это время он сыграл 13 матчей за грозненцев и не отличился результативными действиями

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Польши по итогам групповой стадии вышла в плей-офф мирового первенства. Команда встретится в 1/8 финала турнира с французами 4 декабря, начало — 18.00 мск.