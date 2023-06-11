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Сегодня, 19:32

Гендиректор «Ахмата» надеется, что чемпион России больше не будет известен до начала сезона

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о формате чемпионата России.

— Почему вы против изменения формата чемпионата России?

— Первое место в любом формате будет известно заранее. Что еще вам не понравилось?

— Команды середины таблицы ни за что не играют. Например, «Оренбург», «Динамо».

— «Оренбург» бился с «Зенитом», не могу сказать, что им ничего не надо. Каждое место — определенная сумма денег. Все за это тоже борются. В каждом европейском чемпионате есть золотая середина, которая не решает задачи.

— У них есть еврокубки, а у нас нет.

— А у нас у всех клубов есть спонсоры. Все клубы бьются за имидж, за престиж, за деньги, за своих болельщиков. «Оренбург» пытался занять место как можно выше. Мы боролись до последнего. Вы не правы, когда говорите, что никому ничего не надо.

— Сколько лет еще чемпион будет известен до начала сезона?

— Надеюсь, что больше не будет.

— Вас выдвинули как кандидата в исполком РФС. Чего нам ждать?

— Конференции РФС, где будут подтверждены наши позиции в исполкоме. Программу мы все вместе придумали, все будет в порядке. Будем стараться, чтобы в нашей лиге было все лучше.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

РПЛ
ФК Ахмат
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