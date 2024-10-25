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Сегодня, 09:22

Гендиректор «Ахмата»: «С чего вы взяли, что у Ташуева должен быть кредит доверия?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о работе главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Кредит доверия Ташуеву? Такой вопрос даже не стоит. С чего взяли, что у него должен быть кредит? Придет волшебник, что ли? Прямо старика Хоттабыча пригласить тогда надо», — цитирует Айдамирова Sport24.

65-летний специалист возглавляет грозненцев с сентября. Под его руководством «Ахмат» провел 8 матчей во всех турнирах, одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и уступил в 5 встречах.

После 12 туров «Ахмат» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев

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