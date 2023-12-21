Гендиректор «Ахмата» — о продлении контракта с Конате: «Пока он в раздумьях»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего Мохамеда Конате.

«У Конате контракт с «Ахматом» до лета 2024 года. Если он захочет, то летом может покинуть клуб. Возможен ли его уход зимой? Если будут предложения, то мы их рассмотрим. Мы предложили игроку новый контракт. Пока Мохамед в раздумьях», — сказал Айдамиров «СЭ».

26-летний форвард в этом сезоне провел 22 матча и забил 7 голов.

«Ахмат» после 18 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.