Гендиректор «Ахмата» — о решении РФС остаться в УЕФА: «Нет никаких гарантий, что после перехода в Азию мы будем играть»

Генеральный директор «Ахмата» и член исполкома РФС Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» решение союза отказаться от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее «СЭ» сообщал, что все члены исполкома на сегодняшнем заседании сочли, что уход из УЕФА в азиатскую организацию не имеет смысла без гарантий от ФИФА.

«У нас сегодня были консультации. Решили, что остаемся в УЕФА. Нет никаких гарантий, что, перейдя в Азию, мы будем играть. Если бы РФС перешел в Азию, нам кто-то дал бы гарантию, что мы будем играть? Там тоже есть недружественные страны. Мы должны бороться, а не искать легких путей», — сказал Айдамиров «СЭ».

По информации «СЭ», РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.