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Сегодня, 17:26

Гендиректор «Ахмата» заявил, что Кадыров является главным фанатом команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением об окончании сезона-2022/23 чемпионата России.

«Очень хороший и удачный сезон для команды. Он мог бы быть и лучше. Побили все рекорды, которые у нас были. Самое главное то, что команда показывает игру, которую хотят видеть болельщики, руководство клуба и республики. Это заслуга Ташуева, всего тренерского штаба, игроков, руководства команды и республики. Болельщики также причастны к этому. Поздравил ли нас Рамзан Кадыров? Конечно! Это наш самый главный болельщик», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице. Это повторение лучшего результата клуба в истории.

В сентябре 2022 года «Ахмат» возглавил Сергей Ташуев. Под его руководством грозненская команда провела 24 матча в чемпионате и Кубке России: 13 раз победила, 3 раза сыграла вничью и 8 раз проиграла.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-ahmata-ramzan-kady-rov-pozdravil-komandu-e-to-nash-samy-j-glavny-j-bolel-shhik/
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